Fox News: Трамп 5 вересня підпише указ про перейменування Міноборони на Міністерство війни

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Президент США Дональд Трамп 5 вересня може підписати указ про зміну назви Міністерства оборони на Міністерство війни, повернувши стару назву. Про це повідомляє Fox News із посиланням на представника Білого дому.

Цього ж дня Трамп оголосить публічно про зміну назви відомства. Назву "Міністерство війни" планують використовувати як додаткове найменування Міноборони. А для глави Пентагону Піта Гегсета передбачено використання формулювання "міністр війни".

Також документ наказує Гегсету запропонувати законодавчі та виконавчі заходи, щоб назавжди закріпити за Міністерством війни США цю назву.

Для реалізації указу знадобляться зміни до вебсайтів і вивісок офісів Пентагону, включно з перейменуванням залу для брифінгів зі зв'язків із громадськістю на "Військове крило Пентагону", розповів представник Білого дому. У розробці, за його словами, перебувають й інші довгострокові проєкти.

Довідка. У період 1789-1947 років військове відомство США іменувалося Міністерством війни, а потім, відповідно до серії масштабних реформ, включених до Закону про національну безпеку 1947 року, було перейменоване в Міністерство оборони.