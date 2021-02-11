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Франция и Германия поддержали санкции против окружения Путина по делу Навального – Reuters

11.02.2021, 20:59
Франция и Германия поддержали санкции против окружения Путина по делу Навального – Reuters - Фото
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский/ЕРА)

Франция и Германия поддержали введение Евросоюзом санкций против окружения президента РФ Владимира Путина по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех неназванных дипломатов.

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Санкции будут включать в себя запрет на поездки и замораживание активов. Берлин и Париж, пишет агентство, вероятно, откажутся от поддержки более жестких шагов, к которым призывают некоторые их европейские союзники, например, остановки строительства газопровода Nord Stream II из России в Германию.

Обсуждение санкций активизировалось после того, как на прошлой неделе Москва привела в ярость европейские страны, выслав немецкого, польского и шведского дипломатов.

Решение о введении санкций может быть принято во время следующей встречи министров иностранных дел ЕС 22 февраля.

"Мы больше не можем избегать санкций. Есть консенсус, в том числе в Германии, о санкциях. Мы не можем ответить по-другому", – сказал один из дипломатов.

В МИД Франции в ответ на просьбу прокомментировать информацию сказали: "Последние события, особенно в отношении ситуации с Алексеем Навальным, будут полностью приняты во внимание. Ответ ЕС должен быть единым, решительным и всеобъемлющим".

  • 9 февраля глава европейской дипломатии Жосеп Боррель, отчитываясь о своем визите в Москву перед депутатами Европарламента, заявил, что предложит ввести новые санкции против России из-за дела Навального. 
  • 10 февраля исполнительный вице-президент Еврокомиссии заявил, что ЕС готов применить против России "глобальный режим санкций" в защиту прав человека.
Вадим Ребрина
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