Франция. Из фуры-холодильника спасли мигрантов

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Восемь мигрантов, включая четырех детей, обнаружены в грузовике-авторефрижераторе в портовом городе на севере Франции - Кале. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Все мигранты - родом из Афганистана. Их легким переохлаждением доставили в больницу, уточняет AFP со ссылкой на сотрудников местной пожарной части. Двоих уроженцев Румынии, водителей транспортного средства, взяли под стражу.

Грузовик направлялся в Великобританию, нелегальные пассажиры были обнаружены во время досмотра авторефрижератора при его заезде на паром.

23 октября полиция Великобритании обнаружила тела 39 человек в грузовике недалеко от Лондона. Все они были гражданами Китая.

Помимо Робинсона, были задержаны еще двое подозреваемых.

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