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Франция. Из фуры-холодильника спасли мигрантов

Франция. Из фуры-холодильника спасли мигрантов - Фото
Иллюстративное фото: EPA
28.10.2019, 07:27

Грузовик направлялся в Великобританию

Восемь мигрантов, включая четырех детей, обнаружены в грузовике-авторефрижераторе в портовом городе на севере Франции - Кале. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Все мигранты - родом из Афганистана. Их  легким переохлаждением доставили в больницу, уточняет AFP со ссылкой на сотрудников местной пожарной части. Двоих уроженцев Румынии, водителей транспортного средства, взяли под стражу.

Грузовик направлялся в Великобританию, нелегальные пассажиры были обнаружены во время досмотра авторефрижератора при его заезде на паром.

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