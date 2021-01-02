Франция может предоставить гражданство отцу премьера Великобритании Стэнли Джонсону

Правительство Франции может предоставить гражданство Стэнли Джонсону, отцу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщает Bloomberg.

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Стэнли Джонсон заявил 31 декабря телеканалу RTL о намерении получить французское гражданство, чтобы сохранить связи с Европой после Brexit. По его словам, его мать родилась во Франции, и для него это будет "возвращением того, у него уже есть".

Министр Франции по европейским делам Клеман Бон вчера, 1 января, назвал заявление Стэнли Джонсона символом устойчивых настроений в пользу Европы в Британии.

"Если отец г-на Джонсона имеет право на французское гражданство, хочет остаться гражданином Европы и стать гражданином Франции, мы рассмотрим это", – заявил Бон.

Стэнли Джонсону 80 лет, он был в прошлом депутатом Европарламента. Во время референдума о Brexit голосовал против выхода Великобритании из ЕС. В то же время, он поддерживал сына после того, как Борис Джонсон возглавил правительство Великобритании.

20 декабря 2019 года Палата общин одобрила законопроект Джонсона о Brexit. Выход Великобритании из ЕС состоялся 31 января 2020 года.

24 декабря 2020 года Великобритания и ЕС заключили торговое соглашение после Brexit.

Денис Юдин

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