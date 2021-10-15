Франция отменила бесплатные тесты на COVID-19 для невакцинированных

С завтрашнего дня во Франции отменяют бесплатные тесты на COVID-19 для невакцинированных от коронавируса. Об этом сообщает Le Parisien.

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Во Франции людям, не прошедшим вакцинацию, теперь придется платить от 22 до 44 евро за тест на коронавирус, который действует в течение трех дней и отображается в COVID-сертификате.

Во Франции COVID-сертификат дает доступ к междугородним поездам и самолетам для вакцинированных, а также для людей с отрицательным тестом на коронавирус. Еще его действие распространяется на культурные и развлекательные заведения, включая кинотеатры, концертные залы и тематические парки вместимостью более 50 человек. Рестораны обязаны отказываться от посетителей, которые не смогли предъявить сертификат.

Во Франции вакцинировались 45 млн граждан, не прошли крус вакцинации от коронавируса семь миллионов человек.

Отмена бесплатного тестирования призвана стимулировать людей пройти вакцинацию, а также имеет финансовые причины. До сих пор Франция была одной из немногих стран в мире, где не требовались симптомы или контакт с зараженным для полного возмещения затрат на ПЦР-тест. Государству это обошлось в этом году в 6,2 млрд евро.

Теперь тест на антиген будет стоить от 22 евро в лаборатории, до 25 в аптеках и даже 30 евро по воскресеньям. На ПЦР-тест установлена цена в 44 евро.

Мера коснется невакцинированных людей, которые не имели контакта с больными COVID-19 и не имеют симптомов. Также компенсировать тестирование продолжат несовершеннолетним, а также жителям Гайаны, Мартиники и Гваделупы.

В августе во Франции около 237 000 человек вышли на общенациональный протест против COVID-сертификатов и обязательной вакцинации медработников.

С 11 октября Франция ужесточила правила въезда для украинцев – пускают только вакцинированных от коронавируса туристов.

Наталия Медведева

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