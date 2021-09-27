Франция потребует от Австралии компенсацию за срыв контракта по подлодкам – FT

Французская судостроительная корпорация Naval Group потребует от властей Австралии компенсацию из-за одностороннего отказа от контракта на поставку подводных лодок. Его полная стоимость – $65,4 млрд, пишет Financial Times.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Еще до расторжения контракта Австралия успела заплатить Франции 840 млн евро.

Как пишет издание, с учетом расходов других подрядчиков, таких как компания по производству боевых систем для подводных лодок Lockheed Martin, австралийское правительство, вероятно, выплатило вдвое больше за отмененный контракт. Также Австралии, возможно, придется оплатить штрафные санкции.

Но даже если все расходы будут покрыты, компания Naval Group может потерять почти 10% годового оборота, что примерно равно 500 млн евро в год.

Глава Naval Group Пьера-Эрика Поммелле отметил, что отмена контракта не только поставила под вопрос будущее 1000 французских сотрудников во Франции и Австралии. Она также затронула 80 австралийских семей, которые переехали из-за работы к одному из объектов французской военно-морской группы.

В 2016-м Австралия выбрала Naval Group для обновления подводного флота на $40 млрд. Речь шла о замене субмарин Collins, которым более двух десятилетий. За несколько недель до создания AUKUS сделка была подтверждена на уровне правительств.

15 сентября 2021-го США, Великобритания и Австралия создали трехстороннее партнерство для противодействия Китаю. В ближайшие полтора года в рамках инициативы был разработан план по созданию подводных лодок с атомным реактором для Австралии. Париж фактически отстранили от прибыльного оборонного соглашения с Австралией по подлодкам. На фоне этого Франция обвинила Байдена в нанесении ей "удара в спину" и шагах во внешней политике, которые аналогичны поведению Трампа.

США заявили, что Франция была заранее уведомлена об альянсе AUKUS.

Читайте также: США создали военный союз AUKUS. А как же НАТО? Вот десять ответов, которые все объясняют

Елизавета Кумбер

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.