Франция выводит войска из Ирака: сейчас на родине военные нужны больше

Франция возвращает задействованных в операции "Шамаль" военных из Ирака, чтобы те помогли в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекции на родине. Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на решение Минобороны Франции от 25 марта.
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Решение коснулось не всех солдат: часть французского контингента продолжит воздушные операции против террористической организации Исламское государство в Сирии и работу на военных объектах в Кувейте и Катаре.
Как пишет издание, президент страны Эмманюэль Макрон решил вернуть военных, чтобы те помогли с транспортировкой пострадавших от вируса из-за границы во Францию при помощи военных самолетов и вертолетов.
Похожее решение было принято в Чехии. Местное Минобороны сообщило, что 24 марта самолет с чешскими военными вернулся из Ирака в Прагу.
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