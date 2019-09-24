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Француженка обнаружила на кухне шедевр стоимостью 6 млн евро

Француженка обнаружила на кухне шедевр стоимостью 6 млн евро - Фото
Осмеяние Христа (Фото - corriere.it)
24.09.2019, 15:16

Шедевр уйдет с молотка на аукционе, который пройдет 27 октября во Франции

В городе Компьень на севере Франции пожилая женщина решила выяснить, сколько стоит старая икона, которая висела у нее над плитой на кухне. Оказалось, что это утерянный шедевр эпохи Проторенессанса, автор которого - флорентийский художник Чимабуэ, живший в XIII веке. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си

Картина называется "Осмеяние Христа" и входит в серию из восьми работ Чимабуэ, где он изобразил "Страсти Христовы" и "Распятие". 

Французский искусствовед Эрик Тюркин заявляет, что в подлинности картины нет никаких сомнений. 

Сейчас картина проходит анализ инфракрасным излучением, который окончательно подтвердит авторство Чимабуэ. 

Шедевр уйдет с молотка на аукционе, который пройдет 27 октября во Франции. 

Ожидается, что его цена достигнет 6 млн евро. 

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картина искусство кухня чимабуэ осмеяние христа
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