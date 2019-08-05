Французский министр просит граждан меньше пользоваться английским

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Министр культуры Франции Франк Ристер обратился к французским гражданам с просьбой меньше пользоваться английским, чтобы защитить французский язык от "лингвистической глобализации". Об этом сообщает Reuters.

Издание сообщает, что Ристер обратился к гражданам в воскресенье поздно вечером в 25-ю годовщину "закона Тубона", регулирующего использование французского языка на телевидении и радио.

Как подмечают критики Ристера, даже президент Франции Эмманюель Макрон пользуется английскими идиомами в своих выступлениях, например, говоря "Start-Up Nation" для продвижения французских технологий и инноваций.

Закон Тубона был принят в 1994 году. Он регулирует использование национального языка и вводит обязательное использование французского во всех телепередачах, требуя дублировать на французском все программы на иностранном языке и обязывая радио вещать 40% времени на французском.

Reuters информирует, что Франция давно гордится своей культурой и языком, постоянно стараясь защитить его от посягательств со стороны иностранных языков.

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