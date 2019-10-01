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WP: Генпрокурор США пытался дискредитировать работу спецслужб США

WP: Генпрокурор США пытался дискредитировать работу спецслужб США - Фото
Билл Барр (фото - EPA) Фото: EPA
01.10.2019, 10:18

Уильям Барр провел ряд встреч с представителями иностранных правительств якобы с целью дискредитировать деятельность ФБР и ЦРУ

Генеральный прокурор США Уильям Барр провел ряд заграничных встреч с должностными лицами разведслужб, чтобы якобы дискредитировать изучения американских спецслужб о возможных связях между Россией и избирательным штабом президента США Дональда Трампа во время выборов 2016 года. Об этом сообщает The Washington Post

Издание отмечает, что непосредственное участие генпрокурора свидетельствует о том, какое значение Барр придает расследованию, проводимому федеральным прокурором штата Коннектикут Джоном Дархемом. 

Дархем расследует деятельность спецслужб США во время выборов 2016 года и их последствия. 

WP сообщает, что Барр посетил Великобританию и Италию. 

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Владимир Зеленский дональд трамп разведка выборы сша Уильям Барр
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