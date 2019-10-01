WP: Генпрокурор США пытался дискредитировать работу спецслужб США

Билл Барр (фото - EPA) Фото: EPA

Генеральный прокурор США Уильям Барр провел ряд заграничных встреч с должностными лицами разведслужб, чтобы якобы дискредитировать изучения американских спецслужб о возможных связях между Россией и избирательным штабом президента США Дональда Трампа во время выборов 2016 года. Об этом сообщает The Washington Post.

Издание отмечает, что непосредственное участие генпрокурора свидетельствует о том, какое значение Барр придает расследованию, проводимому федеральным прокурором штата Коннектикут Джоном Дархемом.

Дархем расследует деятельность спецслужб США во время выборов 2016 года и их последствия.

WP сообщает, что Барр посетил Великобританию и Италию.

26 сентября адвокат президента США Рудольф Джулиани пригрозил опубликовать доказательства того , что Украина якобы вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.

Рудольф Джулиани Ранее сегодня о наличии "признаков сговора" в деле о возможном вмешательстве Украины в выборы США заявил экс-генпрокурор Юрий Луценко.

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