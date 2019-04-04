Генсек НАТО: Гитлера, Сталина и ИГ нельзя было остановить словами

Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Суммарный оборонный бюджет НАТО должен увеличиться, потому что сдерживание агрессора работает только за счет силы. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг во время выступления в Вашингтоне по случаю 70-летия блока, пишет Радио Свобода.

"В идеальном мире нам не нужно было бы тратить деньги на оборону, но мы не живем в идеальном мире. У свободы есть враги, и их нужно сдерживать", - заявил он.

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По словам Столтенберга, если сдерживание не удается, с врагами нужно бороться.

"Гитлера нельзя было остановить мирным протестом. Сталина не сдержали бы словами. Исламское государство не победили бы диалогом", - отметил генсек Альянса.

Генсек вновь призвал Москву вернуться к соблюдению недавно упраздненного ракетного договора. Столтенберг пообещал, что НАТО не будет разворачивать ракеты наземного базирования в Европе в ответ на выход РФ из ДРСМД, потому как блок не хочет новой холодной войны.

Вашингтон хочет, чтобы союзники по НАТО тратили на оборону не менее 2% от ВВП своих стран. Такому критерию уже соответствуют или дали обещание США, Британия, Польша, страны Балтии, Греция и Румыния.

3 апреля 2019 года появились данные, что министры иностранных дел стран НАТО на днях рассмотрят пакет военных мер для обеспечения безопасности прохода украинских судов через Керченский пролив и в Азовском море.