Генсек НАТО предупредил Россию о последствиях кибератак

Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Альянс готов применить все доступные средства при ответе на кибератаки со стороны России или других стран с враждебными намерениями. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в связи с началом выборов в Европарламент, накануне которых сообщалось об угрозе хакерских атак, передает Deutsche Welle.

"Чтобы сдерживание подействовало в полную силу, потенциальные злоумышленники должны знать, что мы не ограничены в реагировании на кибератаки только мерами в киберпространстве", - добавил Столтенберг. По его словам, НАТО "может и будет" использовать весь спектр возможностей.

Сегодня в Великобритании и Нидерландах прошли выборы в Европейский парламент. Во всех странах-членах ЕС они будут проходить в течение еще трех дней.

13 мая еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова предупредила об угрозе манипуляции результатами выборов в Европарламент со стороны ряда стран, включая Россию.