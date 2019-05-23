Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.05.2019, 20:42

Генсек НАТО предупредил Россию о последствиях кибератак

Генсек НАТО предупредил Россию о последствиях кибератак - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

НАТО "может и будет" использовать весь спектр возможностей в случае кибератак, предупредил Столтенберг

Альянс готов применить все доступные средства при ответе на кибератаки со стороны России или других стран с враждебными намерениями. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в связи с началом выборов в Европарламент, накануне которых сообщалось об угрозе хакерских атак, передает Deutsche Welle.

"Чтобы сдерживание подействовало в полную силу, потенциальные злоумышленники должны знать, что мы не ограничены в реагировании на кибератаки только мерами в киберпространстве", - добавил Столтенберг. По его словам, НАТО "может и будет" использовать весь спектр возможностей.

Сегодня в Великобритании и Нидерландах прошли выборы в Европейский парламент. Во всех странах-членах ЕС они будут проходить в течение еще трех дней. 

13 мая еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова предупредила об угрозе манипуляции результатами выборов в Европарламент со стороны ряда стран, включая Россию. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: нато, йенс столтенберг, кибератаки
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 