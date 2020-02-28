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В ООН отреагировали на обострение в Сирии: Риск эскалации растет с каждым часом

В ООН отреагировали на обострение в Сирии: Риск эскалации растет с каждым часом - Фото
Генсек ООН Антониу Гуттериш (Фото - ЕРА - Gian Ehrenzeller)
28.02.2020, 09:22

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш отреагировал на расстрел российской авиацией, поддерживающей Асада, турецкой военной колонны в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, комментируя расстрел российской авиацией, поддерживающей президента Сирии Башара Асада, турецкой военной колонны в Сирии, заявил, что "без срочных действий риск еще большей эскалации возрастает с каждым часом". Об этом говорится в заявлении ООН.

Гуттериш следит за ситуацией на северо-западе Сирии и призывает стороны к немедленному прекращению огня, выражая "особую обеспокоенность в связи с риском для гражданских лиц усиления военных действий": "Без срочных действий риск еще большей эскалации возрастает с каждым часом".

По мнению генсека, "военного решения сирийского конфликта не существует": "Единственным устойчивым решением является политический процесс при содействии ООН".

  • 27 февраля 2020-го российская авиация, поддерживающая Асада, расстреляла турецкую военную колонну в Сирии. Погибли 33 военных, 36 получили ранения.
  • LIGA.net ведет хронику обострения в Идлибе.
  • В многополярном вооруженном конфликте на территории этой ближневосточной страны Россия с осени 2015 года поддерживает режим сирийского диктатора Асада широкомасштабным применением боевой авиации, в том числе по жилым кварталам.

Смотрите видео: Турция показала с воздуха, как бомбит технику и людей Асада в Идлибе

Владислав Сердюк
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ООН Сирия авиаудар Турция рф Антониу Гуттериш
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