В ООН отреагировали на обострение в Сирии: Риск эскалации растет с каждым часом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, комментируя расстрел российской авиацией, поддерживающей президента Сирии Башара Асада, турецкой военной колонны в Сирии, заявил, что "без срочных действий риск еще большей эскалации возрастает с каждым часом". Об этом говорится в заявлении ООН.
Гуттериш следит за ситуацией на северо-западе Сирии и призывает стороны к немедленному прекращению огня, выражая "особую обеспокоенность в связи с риском для гражданских лиц усиления военных действий": "Без срочных действий риск еще большей эскалации возрастает с каждым часом".
По мнению генсека, "военного решения сирийского конфликта не существует": "Единственным устойчивым решением является политический процесс при содействии ООН".
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