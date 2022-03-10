Генштаб о ситуации на фронте: Россия наступает на востоке, до сих пор хочет окружить Киев
Российские оккупанты продолжают наступление в Украине, однако украинские защитники их сдерживают по всем направлениям. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 24:00.
Сейчас россияне наступают на нескольких направлениях. На Слобожанщине – на Изюм, Петровское, Грушуваху, Сумы и Ахтырку. Наступают и на Донецком и Таврическом направлениях. Также оккупанты все еще хотят окружить Киев, говорят в Генштабе. Для этого они наступают на Полесском и Северском направлениях. Еще захватчики подтягивают силы в направлении Николаева, добавили в ведомстве.
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На части направлений российские войска потеряли боеспособность и привлекают резервы, говорят в Генштабе. Также они перебрасывают к границе Украины военных из других направлений, добавляют там. По их словам, в агрессии оккупантам помогает Беларусь. Республика снабжает их топливом, дает пользоваться своей железной дорогой и аэродромами.
В Черном и Азовском морях оккупанты изолируют зону боевых действий, говорят в ведомстве. Черноморский флот РФ находится на западном побережье оккупированного Крыма, добавили в Генштабе.
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