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Геофизики показали квазикристалл, образованный при взрыве атомной бомбы Trinity – фото

19.05.2021, 15:23
Геофизики показали квазикристалл, образованный при взрыве атомной бомбы Trinity – фото - Фото
Ядерный взрыв Trinity (фото — архив Пентагона)

На бывшем ядерном полигоне в Нью-Мексико обнаружили квазикристаллы, которые образовались 16 июля 1945 года после первого в истории испытания атомной бомбы Trinity. Кварц, полевой шпат, грунт и другие материалы в месте детонации расплавились и в условиях ударного шока и высокого давления образовали стекловидный красный тринитит, пишет Nature со ссылкой на исследование в PNAS.

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Кристаллы – твердые тела, в которых атомы расположены закономерно в трехмерно-периодической повторяющейся пространственной укладке (кристаллической решетке). В квазикристалле также есть решетка, но она не серийна.

Исследователи сканировали структуру икосаэдрического квазикристалла размером около 1 см и ранее невиданного состава Si61Cu30Ca7Fe2 под электронным микроскопом и просвечивали рентгеновскими лучами, но, говорят, что процесс его образования для них по-прежнему загадка.

Фото: Nature / Luca Bindi, Paul J. Steinhardt

Зато выяснилось, что изученный материал состоит в основном из кремния, кальция, железа и меди, причем последняя дает ему красный цвет. Авторы полагают, что она появилась в тринитите от проводов, которые были протянуты к бомбе. Обычно этот минерал светло-зеленого цвета.

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Исследованный образец атомзита обладает определенным типом симметрии, которого нет нигде, кроме квазикристаллов. Это самый старый из существующих антропогенных квазикристаллов, известных науке.

Фото: Nature / Luca Bindi, Paul J. Steinhardt

Помимо мест ядерных взрывов, квазикристаллы обнаружены в некоторых метеоритах и созданы в лабораториях.

Видео: Los Alamos National Laboratory

  • 4 августа 2020-го в порту в столице Ливана прогремел взрыв, один из сильнейших неядерных в истории. Ущерб, по предварительным оценкам, составляет не менее $5 млрд. Погибли не менее 135 человек, еще около 5000 получили ранения и травмы.

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Евгений Пилипенко
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наука ядерное оружие исследование ядерный взрыв геология Кристалл Trinity
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