Геофизики показали квазикристалл, образованный при взрыве атомной бомбы Trinity – фото

На бывшем ядерном полигоне в Нью-Мексико обнаружили квазикристаллы, которые образовались 16 июля 1945 года после первого в истории испытания атомной бомбы Trinity. Кварц, полевой шпат, грунт и другие материалы в месте детонации расплавились и в условиях ударного шока и высокого давления образовали стекловидный красный тринитит, пишет Nature со ссылкой на исследование в PNAS.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кристаллы – твердые тела, в которых атомы расположены закономерно в трехмерно-периодической повторяющейся пространственной укладке (кристаллической решетке). В квазикристалле также есть решетка, но она не серийна.

Исследователи сканировали структуру икосаэдрического квазикристалла размером около 1 см и ранее невиданного состава Si 61 Cu 30 Ca 7 Fe 2 под электронным микроскопом и просвечивали рентгеновскими лучами, но, говорят, что процесс его образования для них по-прежнему загадка.

Зато выяснилось, что изученный материал состоит в основном из кремния, кальция, железа и меди, причем последняя дает ему красный цвет. Авторы полагают, что она появилась в тринитите от проводов, которые были протянуты к бомбе. Обычно этот минерал светло-зеленого цвета.

Читайте также: Ученые нашли на пляже следы ядерной бомбардировки Хиросимы

Исследованный образец атомзита обладает определенным типом симметрии, которого нет нигде, кроме квазикристаллов. Это самый старый из существующих антропогенных квазикристаллов, известных науке.

Помимо мест ядерных взрывов, квазикристаллы обнаружены в некоторых метеоритах и созданы в лабораториях.

Видео: Los Alamos National Laboratory

4 августа 2020-го в порту в столице Ливана прогремел взрыв, один из сильнейших неядерных в истории. Ущерб, по предварительным оценкам, составляет не менее $5 млрд. Погибли не менее 135 человек, еще около 5000 получили ранения и травмы.

Читайте также: Не только Хиросима. Десять крупнейших бомбардировок в истории

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.