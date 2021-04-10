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Германия и Франция отреагировали на отказ РФ принять участие в заседании ОБСЕ: заявление

10.04.2021, 22:30
Германия и Франция отреагировали на отказ РФ принять участие в заседании ОБСЕ: заявление - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня Россия отказалась участвовать в инициированном Украиной заседании ОБСЕ. Франция и Германия выступили с заявлением, в котором написали, что поддерживают Украину и "сожалеют о такой позиции РФ". Текст заявления был размещен на сайте постоянного представительства ФРГ в ОБСЕ.

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В документе говорится, что обе страны считают действия Украины по инициированию заседания ОБСЕ "в свете передвижения российских войск" полностью оправданными и сожалеют, что Россия отказалась от участия во встрече.

Германия и Франция подчеркнули, что РФ предоставила ответ на запрос ОБСЕ, но он не дает полного ответа на все вопросы. В нем было написано, что "все действия осуществляемые вооруженными силами и связанные с передвижением армии проводились в ходе боевой подготовки и не требовали дополнительных уведомлений об этом".

В заявлении Германия и Франция указали, что хотели бы воспользоваться возможностью задать все вопросы российской стороне.

Кроме того, обе страны высказались в поддержку суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины, а также призвали Россию "пересмотреть свой подход и добросовестно выполнять свои военно-политические обязательства в отношении ОБСЕ".

  • Сегодня Украина инициировала заседание ОБСЕ по поводу наращивания военной мощи РФ возле украинских границ, Россия в нем участвовать отказалась.

Читайте также: Глава ОБСЕ – украинцам: Мы – не враг, мы пытаемся помочь

Дарья Мостовая
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Россия Германия франция обсе заседание заявление агрессия россии против украины
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