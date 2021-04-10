Германия и Франция отреагировали на отказ РФ принять участие в заседании ОБСЕ: заявление

Сегодня Россия отказалась участвовать в инициированном Украиной заседании ОБСЕ. Франция и Германия выступили с заявлением, в котором написали, что поддерживают Украину и "сожалеют о такой позиции РФ". Текст заявления был размещен на сайте постоянного представительства ФРГ в ОБСЕ.

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В документе говорится, что обе страны считают действия Украины по инициированию заседания ОБСЕ "в свете передвижения российских войск" полностью оправданными и сожалеют, что Россия отказалась от участия во встрече.

Германия и Франция подчеркнули, что РФ предоставила ответ на запрос ОБСЕ, но он не дает полного ответа на все вопросы. В нем было написано, что "все действия осуществляемые вооруженными силами и связанные с передвижением армии проводились в ходе боевой подготовки и не требовали дополнительных уведомлений об этом".

В заявлении Германия и Франция указали, что хотели бы воспользоваться возможностью задать все вопросы российской стороне.

Кроме того, обе страны высказались в поддержку суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины, а также призвали Россию "пересмотреть свой подход и добросовестно выполнять свои военно-политические обязательства в отношении ОБСЕ".

Сегодня Украина инициировала заседание ОБСЕ по поводу наращивания военной мощи РФ возле украинских границ, Россия в нем участвовать отказалась.

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Дарья Мостовая

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