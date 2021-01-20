Глава ОБСЕ – украинцам: Мы – не враг, мы пытаемся помочь

Украинцам не стоит считать ОБСЕ врагом, ведь эта организация пытается помочь с конфликтом на Донбассе. Об этом в интервью Европейской правде заявила новая глава ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

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Журналист спросил, знает ли она, что украинцы "в целом довольно негативно" относятся к ОБСЕ. Линде ответила, что ей "очень жаль", ведь ОБСЕ пытается помочь. Она считает, что "не было бы здесь ОБСЕ – не было бы и помощи".

"Направлять свое разочарование против организации, которая пытается что-то сделать – это абсолютно ошибочный путь. Поэтому я обращаюсь ко всем в Украине с просьбой понять, что ОБСЕ – не враг. Мы стараемся помочь", – добавила она.

СПРАВКА. ОБСЕ – это Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Объединяет 57 стран Европы, Северной Америки и Центральной Азии. ОБСЕ является одной из сторон (вместе с Россией и Украиной) в минской Трехсторонней переговорной контактной группе. Также с марта 2014 в Украине работает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Это невооруженная миссия. Своими задачами указывает "объективное наблюдение" и информирование о ситуации в стране, а также способствование "диалогу между всеми сторонами конфликта".

Вчера представитель Донецка в политгруппе ТКГ Гармаш возмутился, что представитель ОБСЕ Морель не препятствовал появлению в переговорах двух новых боевиков.

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Марк Сировой

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