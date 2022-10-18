Германия поддержит дальнейшую изоляцию Ирана за поставки беспилотников России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддерживает ужесточение санкций против Ирана за поставки военных дронов в Россию. Об этом она сказала ZDF-heute.
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"На мой взгляд, в связи с поставкой беспилотников из Ирана в Россию должен последовать еще один пакет санкций против иранского режима", – заявила она.
Твердые улики покажут, заявила она, что оба режима "не только братья по духу, но и поддерживают друг друга поставками оружия". Между тем, указала она, должно быть доказано происхождение дронов, которые применяет Россия: "Конечно, все должно быть юридически чистым. Беспилотники-камикадзе, которые были сбиты и в Киеве, – очень и очень ясно, откуда они".
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"Вот почему наш единственный ответ, учитывая ужасную ситуацию в самом Иране, заключается в том, что мы запустили [новый] пакет санкций", – добавила глава МИД ФРГ.
В ответ на вопрос журналиста, как эти новые санкции навредят Ирану, который десятилетьями живет под ними и успешно разрабатывает оружейные программы, Бербок отметила, что "если мы будем делать это вместе как глобальное сообщество, то это будет иметь последствия".
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