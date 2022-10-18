UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Германия поддержит дальнейшую изоляцию Ирана за поставки беспилотников России

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 14:20
Германия поддержит дальнейшую изоляцию Ирана за поставки беспилотников России - Фото
Анналена Бербок (фото - EPA)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддерживает ужесточение санкций против Ирана за поставки военных дронов в Россию. Об этом она сказала ZDF-heute.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"На мой взгляд, в связи с поставкой беспилотников из Ирана в Россию должен последовать еще один пакет санкций против иранского режима", – заявила она.

Твердые улики покажут, заявила она, что оба режима "не только братья по духу, но и поддерживают друг друга поставками оружия". Между тем, указала она, должно быть доказано происхождение дронов, которые применяет Россия: "Конечно, все должно быть юридически чистым. Беспилотники-камикадзе, которые были сбиты и в Киеве, – очень и очень ясно, откуда они".

Читайте мнение: Нападение России – лишь первый акт третьей мировой войны. "Ось зла" уже готова ко второму

"Вот почему наш единственный ответ, учитывая ужасную ситуацию в самом Иране, заключается в том, что мы запустили [новый] пакет санкций", – добавила глава МИД ФРГ.

В ответ на вопрос журналиста, как эти новые санкции навредят Ирану, который десятилетьями живет под ними и успешно разрабатывает оружейные программы, Бербок отметила, что "если мы будем делать это вместе как глобальное сообщество, то это будет иметь последствия".

  • Иранские дроны: что известно об этом оружии Путина и как ответит Украина.
  • 16 октября Бербок заявила, что системы ПВО для Украины сейчас якобы "важнее танков".
  • 17 октября главный дипломат ЕС Боррель заявил, что ЕС "собирает доказательства" применения в Украине иранских дронов, после чего последует "реакция доступными нам инструментами".
  • США пригрозили санкциями против компаний и стран, участвующих в иранской программе беспилотников: "Любой, кто ведет дела с Ираном и имеет какое-либо отношение к БПЛА или разработке баллистических ракет, должен быть очень осторожным".
Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Иран ударный дрон ось зла дрон-камикадзе Shahed-136 Mojaher-6 война дрон БПЛА Анналена Бербок Германия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 