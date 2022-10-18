Германия поддержит дальнейшую изоляцию Ирана за поставки беспилотников России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддерживает ужесточение санкций против Ирана за поставки военных дронов в Россию. Об этом она сказала ZDF-heute.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"На мой взгляд, в связи с поставкой беспилотников из Ирана в Россию должен последовать еще один пакет санкций против иранского режима", – заявила она.

Твердые улики покажут, заявила она, что оба режима "не только братья по духу, но и поддерживают друг друга поставками оружия". Между тем, указала она, должно быть доказано происхождение дронов, которые применяет Россия: "Конечно, все должно быть юридически чистым. Беспилотники-камикадзе, которые были сбиты и в Киеве, – очень и очень ясно, откуда они".

Читайте мнение: Нападение России – лишь первый акт третьей мировой войны. "Ось зла" уже готова ко второму

"Вот почему наш единственный ответ, учитывая ужасную ситуацию в самом Иране, заключается в том, что мы запустили [новый] пакет санкций", – добавила глава МИД ФРГ.

В ответ на вопрос журналиста, как эти новые санкции навредят Ирану, который десятилетьями живет под ними и успешно разрабатывает оружейные программы, Бербок отметила, что "если мы будем делать это вместе как глобальное сообщество, то это будет иметь последствия".

Иранские дроны: что известно об этом оружии Путина и как ответит Украина.

16 октября Бербок заявила, что системы ПВО для Украины сейчас якобы "важнее танков".

17 октября главный дипломат ЕС Боррель заявил, что ЕС "собирает доказательства" применения в Украине иранских дронов, после чего последует "реакция доступными нам инструментами".

США пригрозили санкциями против компаний и стран, участвующих в иранской программе беспилотников: "Любой, кто ведет дела с Ираном и имеет какое-либо отношение к БПЛА или разработке баллистических ракет, должен быть очень осторожным".

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.