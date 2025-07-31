Германия предостерегла Израиль от "односторонних шагов" на палестинских территориях

Берлин поддерживает Израиль в войне с ХАМАС, но требует отказа от эскалации

Йоханн Вадефуль (Фото: Instagram дипломата)

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предостерег Израиль от дальнейшей эскалации в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Об этом глава немецкого дипломатического ведомства заявил журналистам накануне запланированного визита в Иерусалим, передают Bloomberg и Spiegel.

Вадефуль подчеркнул, что Израиль должен обеспечить "немедленное, всестороннее и устойчивое облегчение катастрофической ситуации в секторе Газа".

"Смерти и страдания в Газе достигли невероятных масштабов", – подчеркнул министр.

Дипломат заявил, что Германия продолжит поддерживать Израиль в войне с ХАМАС с целью освобождения заложников и устранения угрозы еврейскому государству со стороны этой группировки.

В то же время Вадефуль предостерег Израиль от дальнейшей эскалации на палестинских территориях.

"Германия будет вынуждена отреагировать на односторонние шаги [Израиля]", – заявил он.

Глава МИД подтвердил, что Германия, в отличие от Франции и Великобритании, в настоящее время не рассматривает вопрос признания Палестины, но в будущем – после согласования сторонами решения о создании двух государств – готова к этому.

"Для Германии признание палестинского государства, скорее всего, станет завершением процесса", – сказал он.