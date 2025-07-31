Німеччина застерегла Ізраїль від "односторонніх кроків" на палестинських територіях

Берлін підтримує Ізраїль у війні з ХАМАС, але вимагає відмовитися від ескалації

Йоганн Вадефуль (Фото: Instagram дипломата)

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль застеріг Ізраїль від подальшої ескалації у Газі та на Західному березі річки Йордан. Про це глава німецького дипломатичного відомства заявив журналістам напередодні запланованого візиту до Єрусалима, передають Bloomberg та Spiegel.

Вадефуль наголосив, що Ізраїль повинен забезпечити "негайне, всебічне та стале полегшення катастрофічної ситуації в секторі Гази".

"Смерті та страждання у Газі набули неймовірних масштабів", – наголосив міністр.

Дипломат заявив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Ізраїль у війні з ХАМАС з метою звільнення заручників та ліквідації загрози єврейській державі від угруповання.

Водночас Вадефуль застеріг Ізраїль від подальшої ескалації на палестинських територіях.

"Німеччина буде змушена реагувати на односторонні кроки [Ізраїлю]", – заявив він.

Глава МЗС підтвердив, що Німеччина, на відміну від Франції та Великої Британії, наразі не розглядає питання визнання Палестини, але у майбутньому – після узгодження сторонами рішення про створення двох держав – готова до цього.

"Для Німеччини визнання палестинської держави, найімовірніше, буде кінцем процесу", – сказав він.