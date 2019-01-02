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02.01.2019, 08:02

Германия приняла руководство силами повышенной готовности НАТО

Германия приняла руководство силами повышенной готовности НАТО - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Председательство Германии будет длится один год

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С 1 января 2019 года Бундесвер принял на себя председательство в силах сверхбыстрого реагирования Североатлантического альянса. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно обнародованному во вторник, 1 января, заявлению министра обороны страны Урсулы фон дер Ляйен, этим председательством Германия вносит значительный вклад в безопасность всего Альянса.

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По ее словам, новая роль бундесвера - также крайне важный стимул для всеобъемлющей модернизации вооруженных сил страны. Ранее в СМИ появлялась информация о значительных недостатках в плане боеготовности Бундесвера.

Силы сверхбыстрого реагирования (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF, - ред.) были созданы в первой половине 2015 года в ответ на аннексию Россией Крыма и войны в Донбассе. Согласно доктрине, передовые отряды сил сверхбыстрого реагирования должны быть готовы к передислокации в нужный регион за 72 часа. Остальные отряды должны уложиться в срок от пяти до семи дней.

Председательство в VJTF длится один год.

В 2018 году в силах сверхбыстрого реагирования НАТО председательствовала Италия, а в 2020-м будет председательствовать Польша.

13 ноября 2018 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европе необходимо двигаться в направлении создания европейской армии.

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Теги: Германия, ангела меркель, нато, бундесвер
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