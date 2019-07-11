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11.07.2019, 07:19

Германию призвали предоставить гражданство британским евреям

Германию призвали предоставить гражданство британским евреям - Фото
Фото: depositphotos.com

Речь идет о потомках тех, кто подвергся преследованиям при "третьем рейхе" и бежал в Великобританию

Президент Конференции европейских раввинов Пинхас Гольдшмидт обратился к федеральному германскому правительству с прошением предоставить гражданство страны проживающим в Великобритании евреям, чьи предки в свое время бежали из нацистской Германии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"В Германии должны быть рады, что потомки тех, кто подвергался преследованиям в годы "третьего рейха", хотят получить немецкое гражданство. Это - признак доверия", - заявил Гольдшмидт в среду, 10 июля.

Рост числа подобных запросов был зафиксирован после референдума о Brexit в июне 2016 года. В большинстве случаев документы подают те, чьи родители, а также бабушки или дедушки смогли выехать в Великобританию и избежать преследований и уничтожения.

По данным британской газеты The Guardian, германская сторона отклонила свыше 100 таких прошений.

По словам Гольдшмидта, в свете непростого прошлого ФРГ он ожидал, что "германские власти проявят больше такта и исторической осознанности" и не будут ограничиваться "строго формальными доводами".

"Было бы хорошо, если бы для заинтересованных лиц удалось найти небюрократическое решение, соответствующее той исторической и политической ответственности, которую несет Германия", - подчеркнул он.

10 июля стало известно, что заявление на получение гражданства ФРГ, поданное британской баронессой и раввином Юлией Нойбергер, было рассмотрено в положительном ключе. Документы были направлены еще в 2016 году, и ранее по ним был вынесен отказ.

Мать Нойбергер в возрасте 22 лет бежала из Германии в Лондон в 1937 году. Сама баронесса неоднократно подчеркивала, что восхищена тем, как ФРГ прорабатывает свое нацистское прошлое.

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Теги: Германия, гражданство, brexit
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