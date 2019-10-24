Глава Европарламента назвал лауреата премии Сахарова 2019

Ильхам Тохти (Фото: скриншот видео TRT World/Youtube)

Европейский парламент объявил лауреатом премии имени Сахарова "За свободу мысли" - им стал Ильхам Тохти. Об этом сообщил в Twitter председатель ЕП Давид Сассоли.

Very pleased to announce that Ilham Tohti is the 2019 #SakharovPrize winner. He has dedicated his life to advocating for the rights of China’s Uyghur minority, but was sentenced to life in prison in 2014. We demand his immediate release https://t.co/Bwx7KADppF #FreeIlhamTohti pic.twitter.com/Z5Q3a6yx8p — David Sassoli (@EP_President) October 24, 2019

Ильхам Тохти - уйгурского ученого, кторый пятый год отбывает пожизненный срок в Китае по обвинению в сепаратизме.

Тохти - один из самых известных защитников прав уйгуров в Китае.

Уйгуры - мусульмане-сунниты, коренной народ Восточного Туркестана, которые сейчас является Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.

В этом году в коротком списке претендентов на получение премии Сахарова были: бразильская правозащитница Мариэль Франку, которую убили в 2018 году, а также экоактивисты Клауделис Сильва дос Сантос и Чиф Раони; группа студенток из Кении The Restorers, которые защищают права женщин в своей стране.

Читайте также: Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию