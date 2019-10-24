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Глава Европарламента назвал лауреата премии Сахарова 2019

Глава Европарламента назвал лауреата премии Сахарова 2019 - Фото
Ильхам Тохти (Фото: скриншот видео TRT World/Youtube)
24.10.2019, 15:34

Ильхам Тохти - защитник прав уйгуров

Европейский парламент объявил лауреатом премии имени Сахарова "За свободу мысли" - им стал Ильхам Тохти. Об этом сообщил в Twitter председатель ЕП Давид Сассоли.

Ильхам Тохти - уйгурского ученого, кторый пятый год отбывает пожизненный срок в Китае по обвинению в сепаратизме.

Тохти - один из самых известных защитников прав уйгуров в Китае.

Уйгуры - мусульмане-сунниты, коренной народ Восточного Туркестана, которые сейчас является Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.

В этом году в коротком списке претендентов на получение премии Сахарова были: бразильская правозащитница Мариэль Франку, которую убили в 2018 году, а также экоактивисты Клауделис Сильва дос Сантос и Чиф Раони; группа студенток из Кении The Restorers, которые защищают права женщин в своей стране.

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