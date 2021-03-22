Глава Евросовета назвал Путину условия, при которых отношения РФ и ЕС могут развиваться
Глава Европейского совета Шарль Мишель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что отношения ЕС и РФ могут развиваться только при условии выполнения Россией минских соглашений, прекращения кибератак на государства-члены ЕС и соблюдение прав человека в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Евросовета.
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Также, отмечается, что в ходе разговора была поднята тема отравления и ареста российского оппозиционера Алексея Навального.
По мнению Мишеля, отношения между Россией и ЕС находятся "на низком уровне". Однако, несмотря на это, глава Евросовета подтвердил приверженность основным ценностям ЕС, а также пяти принципам политики Евросоюза по построению отношений с Россией говорится в сообщении.
"В настоящее время существуют разногласия по многим вопросам", – пишет пресс-служба.
- 18 марта в Еврокомиссии прокомментировали скандальное заявление президента США Джо Байдена о том, что "Путин-убийца". Там заявили, что Путин ответственен за действия российских властей, включая покушения на политиков и журналистов в России, а также агрессию против Украины.
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