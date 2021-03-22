Глава Евросовета назвал Путину условия, при которых отношения РФ и ЕС могут развиваться

Глава Европейского совета Шарль Мишель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что отношения ЕС и РФ могут развиваться только при условии выполнения Россией минских соглашений, прекращения кибератак на государства-члены ЕС и соблюдение прав человека в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Евросовета.

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Также, отмечается, что в ходе разговора была поднята тема отравления и ареста российского оппозиционера Алексея Навального.

По мнению Мишеля, отношения между Россией и ЕС находятся "на низком уровне". Однако, несмотря на это, глава Евросовета подтвердил приверженность основным ценностям ЕС, а также пяти принципам политики Евросоюза по построению отношений с Россией говорится в сообщении.

"В настоящее время существуют разногласия по многим вопросам", – пишет пресс-служба.

СПРАВКА. Пяти принципов политики Евросоюза по построению отношений с Россией: возврат Крыма и полная имплементация минских соглашений; укрепление отношений с восточными партнерами и другими соседями ЕС, особенно в центральной Азии; укрепление внутренней устойчивости ЕС; выборочное взаимодействие с РФ в вопросах внешней политики (Иран, Ближний Восток, мирные переговоры в Сирии) и противодействия терроризму; готовность поддержки российского гражданского общества.

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Станислав Стороженко

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