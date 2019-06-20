Глава Конституционного суда Молдовы подал в отставку

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Председатель Конституционного суда молдовы Михай Поалелунги подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Сегодня, 20 июня 2019 года, Михай Поалелунги подал в отставку с должности судьи и председателя Конституционного суда", - говорится в сообщении.

8 июня Конституционный суд Молдовы постановил распустить парламент. Президент Игорь Додон отказался. Новый премьер Майя Санду принесла присягу, ее назначение подписал президент. КСМ признал незаконными все назначения и документы, которые в будущем примет парламент. 9 июня КСМ снова временно отстранил Додона, его полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу от Демпартии, не признающей смену власти. Тот подписал указ о роспуске и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

Министерство иностранных дел Украины объявило, что одновременно называет премьер-министрами и бывшего главу правительства Молдовы Павла Филипа, и руководительницу нового правительства Майю Санду.