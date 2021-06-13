Глава МИД Британии: Мы будем заставлять Россию и вражеские страны платить за их поведение

Великобритания намерена привлекать Россию и другие вражеские государства к ответственности и плате за злонамеренное поведение. Об этом в эфире Sky News заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

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У него спросили, согласен ли он с аналогией, что в мире началась "новая холодная война". Рааб ответил, что ему не нравится такое сравнение, поскольку оно отсылает к прошлому, когда мир был биполярным – с геополитическими полюсами в США и СССР.

"Сегодня у нас больше полюсов", – объяснил глава МИД Британии.

Он также отметил, что Россия действует иначе, чем во времена холодной войны: она наращивает войска у границ Украины, использует химическое оружие и кибератаки.

"Мы должны адаптироваться к новым угрозам, с которыми мы сталкиваемся. Мы сделаем это, ясно дав понять России и другим враждебным государствам, что мы будем привлекать их к ответственности и заставлять их платить за злонамеренное поведение. В то же время мы хотели бы и улучшить отношения, двери дипломатии всегда открыты для лучшего поведения", – сказал Рааб.

11 июня в Великобритании стартовал саммит G7, он продлится до 13 июня.

На саммите G7 выразили поддержку Украине и ее территориальной целостности, а также осудили подрыв Россией порядка европейской безопасности.

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Марк Сировой

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