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10.01.2019, 16:14

Глава МИД Германии: ЕС должен учитывать опасения относительно РФ

Глава МИД Германии: ЕС должен учитывать опасения относительно РФ - Фото
Хайко Маас в Донбассе (фото - facebook.com/zhebrivsky)

Хайко Маас считает, что "нужна новая восточная политика, европейская восточная политика"

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Страны Евросоюза должны учитывать тревоги восточноевропейских стран относительно угроз со стороны России. Об этом говорится в сообщении министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, слова которого приводятся на сайте МИД страны.

По словам Мааса, нужно объединить Европейский Союз. "А для этого нам нужна новая восточная политика, европейская восточная политика, которая бы учитывала, например, интересы восточноевропейцев, которые чувствуют угрозу со стороны России намного больше, чем другие", - подчеркнул Маас.

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Он считает, что объединения ЕС требуют задачи, которые стоят перед блоком, поскольку только совместными усилиями они могут защищать свои ценности и достойно представлять свои интересы.

"Мы выступаем за свободный мир и свободную торговлю, а не за протекционизм и изоляцию, но Европа - это ответ на новый национализм, только в ЕС мы можем защищать свои ценности и представлять наши интересы", - сказал Маас.

Глава МИД Германии, что такими глобальными вызовами, как изменение климата, миграция или оцифровка в одиночку не в состоянии справиться ни одно государство в Европе.

4 ноября 2018 года Маас заявлял, что для сохранения мира в Европе необходимо переосмыслить политику разоружения и контроля над вооружениями. 

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Теги: угроза РФ, ЕС, маас хайко
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