Глава МИД Литвы о Путине: Одно дело финансировать Донбасс, и совсем другое – Беларусь

В Литве считают, что санкции, которые ЕС ввел против Беларуси, увеличили расходы России на Минск и сделали их даже больше, чем финансирование боевиков на оккупированных территориях на востоке Украины. Об этом в интервью Радио Свобода заявил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

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Глава МИД подчеркнул, что санкции ЕС действуют, "экономика [Беларуси] в плохой форме – фактически в руинах", и это бремя теперь будет нести президент РФ Владимир Путин, поскольку "именно он выдает Минску кредиты, когда тот в них нуждается".

"Проблема становится все больше. Одно дело для Путина – финансировать оккупированные территории на востоке Украины. И совсем другое – 10-миллионную страну, которая не может сама себя поддерживать из-за санкций и режима, который распадается", – отметил Ландсбергис.

По его словам, Александр Лукашенко не предлагает никакого решения проблемы – "он спрятался в бункер, живет в замке и ходит везде с автоматом Калашникова".

Также министр отметил, что Беларуси надо помочь "настолько, насколько это в наших силах", предоставив убежище оппозиции и предложив помощь своих систем правосудия.

6 января Лукашенко заявил, что считает Путина своим другом.

22 февраля в Сочи состоялась встреча Путина с Лукашенко, на которой они покатались на снегоходах и обсудили дорожные карты, экономическое партнерство, образование и вакцины.

25 февраля ЕС продлил санкции против чиновников из Беларуси еще на год.

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Дарья Мостовая

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