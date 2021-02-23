Лукашенко о встрече с Путиным: Мы просто близкие люди
Вчера, 22 февраля, в Сочи прошла встреча российского президента Владимира Путина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, на которой последний уверил главу РФ в близости отношений между их странами, сообщается на президентском беларуском сайте.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На встрече Путин отметил, что это редкость, когда лидеры страны встречаются с глазу на глаз – в ответ на это Лукашенко заявил, что такой формат общения можно продолжить.
"Серьезные переговоры в обычной одежде – это говорит о том, что мы просто близкие люди, у нас очень близкие народы и страны. И мы вполне можем в любой форме обсуждать наши серьезные проблемы", – подчеркнул непризнанный Украиной глава Беларуси.
Также Лукашенко отметил поддержку, которую Россия оказывает Беларуси. "Должен вас проинформировать, что это не зря. Деньги не выброшены не ветер", – заявил он.
- 6 января Лукашенко заявил, что считает Путина другом, а вот Зеленского – нет: "с колена бы с ним не поздоровался".
Читайте также: Илон Маск позвал Путина на разговор в Clubhouse
Комментарии