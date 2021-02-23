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Лукашенко о встрече с Путиным: Мы просто близкие люди

23.02.2021, 06:38
Лукашенко о встрече с Путиным: Мы просто близкие люди - Фото
Лукашенко с Путиным на снегоходах (источник - president.gov.by)

Вчера, 22 февраля, в Сочи прошла встреча российского президента Владимира Путина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, на которой последний уверил главу РФ в близости отношений между их странами, сообщается на президентском беларуском сайте.

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На встрече Путин отметил, что это редкость, когда лидеры страны встречаются с глазу на глаз – в ответ на это Лукашенко заявил, что такой формат общения можно продолжить.

"Серьезные переговоры в обычной одежде – это говорит о том, что мы просто близкие люди, у нас очень близкие народы и страны. И мы вполне можем в любой форме обсуждать наши серьезные проблемы", – подчеркнул непризнанный Украиной глава Беларуси.

Также Лукашенко отметил поддержку, которую Россия оказывает Беларуси. "Должен вас проинформировать, что это не зря. Деньги не выброшены не ветер", – заявил он.

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Дарья Мостовая
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владимир путин александр лукашенко встреча сочи
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