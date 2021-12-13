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Глава МИД Литвы: Россия готовится к войне, а мир недостаточно серьезно относится к этому

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2021, 21:46
Глава МИД Литвы: Россия готовится к войне, а мир недостаточно серьезно относится к этому - Фото
Габриэлюс Ландсбергис (фото — пресс-служба МИД Литвы)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Россия готовится к войне с Украиной, и эта угроза не получила достаточно серьезную оценку в международном сообществе, включая Литву. Об этом он сказал журналистам в Брюсселе перед встречей глав МИД членов Евросоюза, сообщает Delfi.

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"Я считаю, что Россия действительно готовится к войне и делает это серьезно. Я все еще чувствую себя так, будто мы недостаточно серьезно относимся к тому, что происходит, даже в Литве", – сказал Ландсбергис.

По его мнению, Россия хочет "изменить стратегическое устройство региона, которое сложилось за последние десятилетия". Это, по словам политика, очень опасно в том числе для Литвы.

В Facebook Ландсбергис написал, что желающий избежать войны Запад может пойти на серьезные политические уступки, а эскалация сейчас происходит потому, что Украина все время отдаляется от "путинского" мира.

По его словам, Литве следует готовиться к возможному вторжению российских войск в Украину.

"Подготовиться нам следует и к возможными санкциями – должно быть ясно, что получит Россия, если снова пересечет границу Украины", – сказал Ландсбергис, добавив, что Западу также не следует "играть в игру России".

"То, что даже без четких обещаний рядом с ЕС происходят изменения, имеет место благодаря именно политике открытых дверей. Закрытые двери могут очень драматично замедлить изменения", – отметил он.

По словам Ландсбергиса, в ответ на угрозу нужно укреплять безопасность региона Балтийского моря. "И жителям нашего региона, и вероятным агрессорам должно быть ясно, что у альянса есть зубы, и зубы очень острые", – сказал он.

  • 7 декабря состоялись переговоры президента России Владимира Путина и США Джо Байдена на фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину. Белый дом заявил, что готов на решительные экономические и другие меры в случае военной эскалации России. LIGA.net вела хронику этого события.
  • США заявили, что направят подкрепление на восточный фланг НАТО, если Россия решится на вторжение в Украину.
  • Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он выразил глубокую обеспокоенность наращиванием российских войск на границе с Украиной и предупредил, что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая будет иметь серьезные последствия.

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Вадим Ребрина
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Россия ЕС нато литва Габриэлюс Ландсбергис
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