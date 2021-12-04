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Глава МВД Португалии ушел отставку после того, как его водитель сбил человека

Цей матеріал також доступний українською
04.12.2021, 22:30
Глава МВД Португалии ушел отставку после того, как его водитель сбил человека - Фото
Министр внутренних дел Португалии Эдуардо Кабрита (Фото: EPA-EFE/DANIEL KASAP)

Министр внутренних дел Португалии Эдуардо Кабрита ушел в отставку почти через пять месяцев после того, как его водитель попал в автокатастрофу, в результате которой погиб дорожный рабочий. Министр находился на заднем сиденье. Об этом сообщает The Guardian.

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Кабриту неоднократно призывали уйти в отставку, но он отказывался сделать это. "Я был всего лишь пассажиром", – говорил министр.

Однако сегодня он изменил свое решение и подал в отставку – прокуратура официально обвинила его водителя в убийстве по неосторожности, заявив, что он ехал с превышением скорости, когда наехал на 43-летнего дорожного рабочего, отца двух детей.

"Больше, чем кто-либо другой, я сожалею об этой трагической, невосполнимой утрате", – сказал Кабрита, добавив, что он уходит в отставку, потому что оппозиционные партии "используют в политических целях" эту трагедию.

Издание пишет, что за время своего пребывания на посту главы МВД Кабрита столкнулся с рядом громких скандалов. В их числе случай с украинцем в аэропорту Лиссабона, когда мужчину забили до смерти офицеры погранслужбы.

Премьер-министр Португалии сказал журналистам, что принял отставку министра и сообщил об этом президенту. Он также поблагодарил Кабриту за его работу.

  • 10 марта 2020 года в аэропорту Лиссабона за попытку въезда в страну без действующей визы сотрудники португальской погранслужбы задержали 40-летнего Игоря Гоменюка. Его закрыли в комнате без камер наблюдения, связали и избили. Украинец скончался. 
  • 9 декабря глава пограничной службы Криштина Гатош на фоне скандала с убийством подала в отставку. На следующий день, спустя девять месяцев после убийства, правительство Португалии согласилось выплатить компенсацию семье Гоменюка.
  • От министра Кабриты также требовали подать в отставку. 
Вадим Ребрина
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