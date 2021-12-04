Глава МВД Португалии ушел отставку после того, как его водитель сбил человека
Министр внутренних дел Португалии Эдуардо Кабрита ушел в отставку почти через пять месяцев после того, как его водитель попал в автокатастрофу, в результате которой погиб дорожный рабочий. Министр находился на заднем сиденье. Об этом сообщает The Guardian.
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Кабриту неоднократно призывали уйти в отставку, но он отказывался сделать это. "Я был всего лишь пассажиром", – говорил министр.
Однако сегодня он изменил свое решение и подал в отставку – прокуратура официально обвинила его водителя в убийстве по неосторожности, заявив, что он ехал с превышением скорости, когда наехал на 43-летнего дорожного рабочего, отца двух детей.
"Больше, чем кто-либо другой, я сожалею об этой трагической, невосполнимой утрате", – сказал Кабрита, добавив, что он уходит в отставку, потому что оппозиционные партии "используют в политических целях" эту трагедию.
Издание пишет, что за время своего пребывания на посту главы МВД Кабрита столкнулся с рядом громких скандалов. В их числе случай с украинцем в аэропорту Лиссабона, когда мужчину забили до смерти офицеры погранслужбы.
Премьер-министр Португалии сказал журналистам, что принял отставку министра и сообщил об этом президенту. Он также поблагодарил Кабриту за его работу.
- 10 марта 2020 года в аэропорту Лиссабона за попытку въезда в страну без действующей визы сотрудники португальской погранслужбы задержали 40-летнего Игоря Гоменюка. Его закрыли в комнате без камер наблюдения, связали и избили. Украинец скончался.
- 9 декабря глава пограничной службы Криштина Гатош на фоне скандала с убийством подала в отставку. На следующий день, спустя девять месяцев после убийства, правительство Португалии согласилось выплатить компенсацию семье Гоменюка.
- От министра Кабриты также требовали подать в отставку.
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