UA

Португалия шокирована убийством украинца в аэропорту Лиссабона: требуют отставки главы МВД

15.12.2020, 17:57
Португалия шокирована убийством украинца в аэропорту Лиссабона: требуют отставки главы МВД - Фото
Глава МВД Португалии Эдуардо Кабрита (фото - EPA)

После того, как стали известны подробности убийства украинского гражданина сотрудниками пограничной службы (SEF) в аэропорту Лиссабона, вслед за главой этой службы призывают уйти в отставку министра внутренних дел Португалии Эдуардо Кабриту. Об этом пишет The Guardian.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Оппозиция призвала министра уйти, так как он не смог должным образом расследовать инцидент и в течение шести месяцев не оказывал никакой поддержки семье украинца.

Что произошло

10 марта 40-летний Игорь Гоменюк был задержан в аэропорту Лиссабона за попытку въезда в страну без действующей визы. Сотрудники пограничной службы поместили его в следственный изолятор аэропорта, где 12 марта украинец скончался.

Португальское издание Sabado со ссылкой на материалы дела пишет, что Гоменюка закрыли в комнате без камер наблюдения, связали и избили, в том числе телескопической дубинкой. При этом свидетелями пыток были охранники аэропорта и медсестра, но, согласно материалам, злоумышленники приказали им молчать.

В отчете, который есть в распоряжении The Guardian, говорится, что Гоменюк был связан скотчем на протяжении более семи часов без доступа к еде и туалету. В документе говорится о "медленной асфиксии... которая в конечном итоге привела к смерти". Также зафиксированы многочисленные тяжкие телесные повреждения.

В бланке заявки на проведение судмедэкспертизы инспектор SEF написал, что тело нашли на улице. Следствие пришло к выводу, что сотрудники SEF пытались скрыть содеянное.

По данным The Guardian, внутреннее расследование МВД установило, что у Гоменюка за день до смерти был приступ эпилепсии.

Реакция

9 декабря глава португальской пограничной службы Криштина Гатош на фоне скандала с убийством подала в отставку. На следующий день, спустя девять месяцев после убийства, правительство Португалии согласилось выплатить компенсацию семье Гоменюка.

Сегодня депутаты от оппозиционных социал-демократов потребовали отставки главы МВД. "Позорно, что правительство Португалии потратило столько месяцев на принятие этого решения и приняло его только из-за давления СМИ", – сказал депутат Дуарте Маркес.

Премьер-министр Португалии Антониу Коста заявил, что он "полностью доверяет" главе МВД. Сам министр заявил, что его "совесть чиста" и он полностью доверяет руководству SEF.

В Amnesty International говорят, что смерть украинца может быть "единичным случаем", но сообщения о пытках и жестоком обращении с иммигрантами со стороны SEF указывают на системную проблему.

Комитет ЕС по предотвращению пыток выявил о "значительном количестве заслуживающих доверия утверждений о жестоком обращении со стороны полицейских" в Португалии.

Читайте также: В Польше во время задержания полицией умер гражданин Украины

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
убийство Лиссабон португалия игорь гоменюк

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года

ИсторииНе в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года
 