Португалия шокирована убийством украинца в аэропорту Лиссабона: требуют отставки главы МВД

После того, как стали известны подробности убийства украинского гражданина сотрудниками пограничной службы (SEF) в аэропорту Лиссабона, вслед за главой этой службы призывают уйти в отставку министра внутренних дел Португалии Эдуардо Кабриту. Об этом пишет The Guardian.

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Оппозиция призвала министра уйти, так как он не смог должным образом расследовать инцидент и в течение шести месяцев не оказывал никакой поддержки семье украинца.

Что произошло

10 марта 40-летний Игорь Гоменюк был задержан в аэропорту Лиссабона за попытку въезда в страну без действующей визы. Сотрудники пограничной службы поместили его в следственный изолятор аэропорта, где 12 марта украинец скончался.

Португальское издание Sabado со ссылкой на материалы дела пишет, что Гоменюка закрыли в комнате без камер наблюдения, связали и избили, в том числе телескопической дубинкой. При этом свидетелями пыток были охранники аэропорта и медсестра, но, согласно материалам, злоумышленники приказали им молчать.

В отчете, который есть в распоряжении The Guardian, говорится, что Гоменюк был связан скотчем на протяжении более семи часов без доступа к еде и туалету. В документе говорится о "медленной асфиксии... которая в конечном итоге привела к смерти". Также зафиксированы многочисленные тяжкие телесные повреждения.

В бланке заявки на проведение судмедэкспертизы инспектор SEF написал, что тело нашли на улице. Следствие пришло к выводу, что сотрудники SEF пытались скрыть содеянное.

По данным The Guardian, внутреннее расследование МВД установило, что у Гоменюка за день до смерти был приступ эпилепсии.

Реакция

9 декабря глава португальской пограничной службы Криштина Гатош на фоне скандала с убийством подала в отставку. На следующий день, спустя девять месяцев после убийства, правительство Португалии согласилось выплатить компенсацию семье Гоменюка.

Сегодня депутаты от оппозиционных социал-демократов потребовали отставки главы МВД. "Позорно, что правительство Португалии потратило столько месяцев на принятие этого решения и приняло его только из-за давления СМИ", – сказал депутат Дуарте Маркес.

Премьер-министр Португалии Антониу Коста заявил, что он "полностью доверяет" главе МВД. Сам министр заявил, что его "совесть чиста" и он полностью доверяет руководству SEF.

В Amnesty International говорят, что смерть украинца может быть "единичным случаем", но сообщения о пытках и жестоком обращении с иммигрантами со стороны SEF указывают на системную проблему.

Комитет ЕС по предотвращению пыток выявил о "значительном количестве заслуживающих доверия утверждений о жестоком обращении со стороны полицейских" в Португалии.

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Вадим Ребрина

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