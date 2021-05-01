Глава Мюнхенской конференции заявил о необходимости защиты от России в Европе

Многим европейским странам необходима защита от России, а Евросоюзу необходимо научиться использовать "язык силы". Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью газете Passauer Neue Presse, передает DW.

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По мнению Ишингера, "устойчивая система безопасности Европы может быть разработана только с Россией", но европейским странам нужна защита от нее: "Меры принуждения, такие как санкции, необходимы, чтобы изменить российские расчеты". При этом он считает, что эти меры должны идти вместе с приглашением к диалогу, а ответственность за улучшение отношений сейчас лежит на РФ.

Также он считает, что "Евросоюз должен научиться использовать "язык силы" и доказать свою способность участвовать в мировой политике на равных с США и Китаем".

2 марта Европейский Союз ввел санкции против четырех чиновников России в связи с заключением в РФ оппозиционера Алексея Навального и серьезных нарушений прав человека.

22 марта под санкции попали глава отдела МВД по городу Аргуну, Чечня, Аюб Катаев и командир подразделения "Терек" Абузайд Висмурадов. Они ответственны за преследования сексуальным меньшинств в Чечне.

30 апреля Россия в ответ на санкции Евросоюза за преследование Навального и репрессии против представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне запретила въезд на свою территорию восьмерым чиновникам структур Евросоюза и отдельных стран ЕС, среди которых президент Европарламента.

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Владислав Сердюк

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