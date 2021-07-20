UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава оргкомитета Олимпийских игр в Токио не исключает их отмены и в этом году

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2021, 22:39
Глава оргкомитета Олимпийских игр в Токио не исключает их отмены и в этом году - Фото
Тоширо Муто (фото - EPA)

Глава оргкомитета Токио-2020 Тоширо Муто не исключает отмены Олимпиады, если число случаев COVID-19 резко возрастет. Все больше спортсменов дают положительный результат на вирус, а спонсоры отказываются от планов присутствовать на церемонии открытия в пятницу, сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы договорились, что, исходя из ситуации с коронавирусом, мы снова проведем пятисторонние переговоры. На данный момент количество случаев коронавируса может увеличиваться или уменьшаться, поэтому мы подумаем о том, что нам делать, когда возникнет ситуация", – сказал Муто.

Он добавил, что организаторы "на все 100% сконцентрировались на проведении успешных игр".

Агентство пишет, что рост числа случаев COVID-19 в Токио бросил большую тень на проведение Олимпиады. Она уже была отложена в прошлом году из-за пандемии, а теперь будет проходить без зрителей.

Организаторы сообщили сегодня, что в Японии зарегистрировано 67 случаев COVID-19 среди лиц, аккредитованных для участия в Играх.

Первой серьезной проверкой вполне может стать мужской футбольный турнир, где Япония должна сыграть с южноафриканской командой, где наблюдается всплеск заболевания коронавирусом. Этот матч должен состояться в четверг, за день до церемонии открытия.

В ходе опроса, проведенного газетой Asahi, 68% респондентов выразили сомнение в способности организаторов Олимпийских игр контролировать коронавирусную инфекцию, а 55% заявили, что они против проведения Игр.

Читайте также: За несколько дней до Олимпиады. В олимпийской деревне в Токио произошла вспышка COVID-19

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Олимпиада Токио коронавирус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 