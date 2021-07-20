Глава оргкомитета Олимпийских игр в Токио не исключает их отмены и в этом году
Глава оргкомитета Токио-2020 Тоширо Муто не исключает отмены Олимпиады, если число случаев COVID-19 резко возрастет. Все больше спортсменов дают положительный результат на вирус, а спонсоры отказываются от планов присутствовать на церемонии открытия в пятницу, сообщает Reuters.
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"Мы договорились, что, исходя из ситуации с коронавирусом, мы снова проведем пятисторонние переговоры. На данный момент количество случаев коронавируса может увеличиваться или уменьшаться, поэтому мы подумаем о том, что нам делать, когда возникнет ситуация", – сказал Муто.
Он добавил, что организаторы "на все 100% сконцентрировались на проведении успешных игр".
Агентство пишет, что рост числа случаев COVID-19 в Токио бросил большую тень на проведение Олимпиады. Она уже была отложена в прошлом году из-за пандемии, а теперь будет проходить без зрителей.
Организаторы сообщили сегодня, что в Японии зарегистрировано 67 случаев COVID-19 среди лиц, аккредитованных для участия в Играх.
Первой серьезной проверкой вполне может стать мужской футбольный турнир, где Япония должна сыграть с южноафриканской командой, где наблюдается всплеск заболевания коронавирусом. Этот матч должен состояться в четверг, за день до церемонии открытия.
В ходе опроса, проведенного газетой Asahi, 68% респондентов выразили сомнение в способности организаторов Олимпийских игр контролировать коронавирусную инфекцию, а 55% заявили, что они против проведения Игр.
- Олимпиада в Токио стартует 23 июля и продлится до 8 августа.
- Из-за дисквалификации на Олимпиаде не выступят украинский олимпийский чемпион-гимнаст Олег Верняев и легкоатлет Игорь Главан.
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