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Глава РПЦ запретил Кураева в служении за пост об умершем от COVID-19 священнике

Глава РПЦ запретил Кураева в служении за пост об умершем от COVID-19 священнике - Фото
Андрей Кураев Фото: скриншот с видео
29.04.2020, 19:39

Протодиакон РПЦ Андрей Кураев назвал умершего от коронавируса священника "тупым карьеристом, сделавшим карьеру в сфере вип-сервиса"

Глава РПЦ патриарх Кирилл подписал указ о запрете протодиакону Андрею Кураеву осуществлять священнослужение. Об этом говорится на сайте Московской городской епархии.

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В МП пояснили, что это решение принято в связи с "публичным оскорблением" Кураевым настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина, который умер от коронавируса.

Также глава РПЦ вспомнил о неких "предыдущих деяниях" Кураева. "Учитывая Ваши предыдущие деяния, по которым поступали жалобы на мое имя, Вы запрещаетесь в священнослужении до принятия решения епархиальным церковным судом по рассмотрении упомянутых деяний".

В моей памяти сей недопротопресвитер останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса.

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На своей странице в Живом журнале Кураев назвал покойного "тупым карьеристом, сделавшим карьеру в сфере вип-сервиса". Он также заявил, что Агейкин стал первым за полвека настоятелем Елоховского собора, кто вместе с этой должностью не получил титул протопресвитера. "Это ровным счетом ничего не говорит о нем, но лишь о мелких реформах патриарха Кирилла", — добавил Кураев. "Я обращал внимание семинаристов, что эпидемия освободит много мест", — также отметил он.

Протодиакон РПЦ Андрей Кураев известен своими критическими высказываниями в адрес верхушки РПЦ. В сентябре 2018 г, когда ПЦУ получала томос об автокефалии, Кураев раскритиковал решение синода РПЦ о разрыве сослужения со Вселенским патриархатом и заявил, что таким образом Московский патриархат ушел в раскол. 

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Вадим Ребрина
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