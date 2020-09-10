Глава Сербии: Путин и Лавров раньше не извинялись передо мной. После поста Захаровой – оба

Захарова проиллюстрировала пост в Facebook, посвященный встрече Вучича и Трампа скриншотом сцены из фильма "Основной инстинкт"

Президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров извинились перед президентом Сербии Александром Вучичем из-за публикации в соцсети официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в Вашингтон. Об этом рассказал Вучич в эфире сербского телевидения РТС, передает сербское издание Политика.

Захарова проиллюстрировала свой пост в Facebook, посвященный встрече Вучича и президента США Дональда Трампа скриншотом скандально-известной сцены из фильма "Основной инстинкт", где героиня актрисы Шерон Стоун закидывает ногу за ногу.

"Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров никогда не извинялись передо мной. А из-за этого (публикации Захаровой) – оба. Я даже не напоминал об этом", – сказал Вучич.

По его словам, Путин, извиняясь за неподобающий пост Захаровой в Facebook, сказал, что российское государство и он лично не имеют отношения к этому посту.

5 сентября Сербия и Косово при посредничестве США договорились о нормализации экономических отношений.

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Наталия Медведева

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