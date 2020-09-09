Сербия передумала участвовать в совместных с россиянами военных учениях в Беларуси

Министр обороны Сербии заявил, что решение принято в ответ на требования Евросоюза

Правительство Сербии приняло решение приостановить все военные учения и все военные действия со всеми партнерами в течение следующих шести месяцев. Так Сербия отреагировала на заявление Беларуси о начале проведения в этой стране совместных военных учений с российскими и сербскими военными.

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Как сообщает пресс-служба Минобороны Сербии, глава ведомства Александр Вулин заявил, что Сербия "находится под ужасным и незаслуженным давлением со стороны Европейского Союза".

"Нас просят отказаться от запланированных военных учений с Беларусью ценой отказа от нашего европейского будущего и ценой еще большего давления на нашу политику, а также на наших людей в Косово, Метохии и Республике Сербской", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Сербия является военно-нейтральной страной.

"В ближайший период мы не будем участвовать в каких-либо учениях или военных действиях с НАТО, ОДКБ, Россией, США, Китаем, Европейским союзом, Востоком или Западом", - заявил Вулин.

8 сентября Министерство обороны РБ заявило, что 10 сентября в Беларусь для проведения тактических учений "Славянское братство" начнут прибывать российские и сербские войска.







Вадим Ребрина

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