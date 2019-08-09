Глава ЦИК Беларуси: как с Зеленским не получится

Лидия Ермошина (Фото: скриншот из видео Телеканал ОНТ/Youtube)

Самые активные участники выборов в Беларуси - люди старшего возраста, они доверяют традиционным СМИ и не проголосуют за людей, влиятельных в интернете, считает глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина. Об этом она рассказала в интервью Беларусь Сегодня.

"Прогнозировать, что в нашей стране «короли интернета» выиграют выборы, пока не приходится", - заявила Ермошина.

А вот в Украине, уверена Ермошина, именно интернет "сделал президентом" Владимира Зеленского. "Господин Зеленский вообще не проводил свою агитационную работу по телевидению", - считает она.

По мнению Ермошиной, в интернете много "непроверенной и агрессивной" информации, "в плане пропаганды он опасен".

Возможность выиграть выборы "раскрученного, известного и популярного, но не из политической сферы" кандидата Ермошина тоже считает ограниченной, поскольку, по ее мнению, такие люди известны лишь ограниченному кругу лиц, и "не факт, что эти люди станут твоими избирателями". Популярность, считает она, "работает на выборы", но не безусловно.

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