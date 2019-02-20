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20.02.2019, 10:50

Главе разведки США грозит увольнение - WP

Главе разведки США грозит увольнение - WP - Фото
Дэниел Коутс (фото - EPA) Фото: EPA

По словам чиновников, Трамп недавно спрашивал, кто мог бы заменить Дэниела Коутса на должности главы национальной разведки США

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Президент США Дональд Трамп разочаровался в директоре национальной разведки Дэниеле Коутсе и, возможно, скоро уволит его. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на чиновников Белого дома.

По их словам, Трамп никогда не видел в Коутсе человека из ближнего круга, но последние публичные заявления главы разведки вызывают у него прямое недовольство. Речь, среди прочего, идет о выступлении Коутса в конце января с докладом об оценке угроз США, где он особо акцентирует на России и Китае.

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После доклада Коутса Трамп обвинил американских разведчиков в пассивности и наивности.

Один из источников говорит, что недавно президент спрашивал у своих доверенных лиц, кто мог бы заменить Коутса на должности.

В конце прошлого года Коутс говорил, что Россия, а также ряд других стран, включая Китай и Иран пытались оказать влияние на промежуточные выборы в Конгресс США.

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Теги: дональд трамп, дэниел коутс, разведка
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