Главный орган мира и безопасности. В Совбез ООН выбрали новых членов

Совбез ООН (Фото: EPA)

Генеральная ассамблея Организации объединенных наций избрала четырех новых непостоянных членов Совета безопасности ООН. Об этом сообщает DW.

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Таким образом в 2021-2022 годах в Совбез будут входить Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия. Еще за одно место будут бороться Кения и Джибути.

На место в Совбезе от западных стран также претендовала Канада, однако набрала меньше голосов, чем Ирландия и Норвегия.

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СПРАВКА. Совет безопасности – один из шести главных органов ООН, на который возложена основная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Совет уполномочен принимать решения, которые государства-члены обязаны выполнять в соответствии с Уставом ООН. На практике орган занимается введением санкций против государств-нарушителей (в том числе военных операций), введении миротворцев в зоны конфликтов и постконфликтным регулированием. В Совет входят пять постоянных членов (США, Россия, Великобритания, Китай, Франция) и 10 непостоянных членов, избираемых Генассамблеей по принципу равномерного регионального представительства. Постоянные члены имеют право вето, из-за чего неоднократно блокировались решения, которые могут нанести им ущерб.

2 апреля Украина не позволила России запустить через ООН процедуру отмены санкций. В конце апреля РФ вновь попыталась добиться отмены санкций , прикрываясь борьбой с пандемией, Украина заблокировала этот процесс.

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