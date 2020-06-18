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Главный орган мира и безопасности. В Совбез ООН выбрали новых членов

Главный орган мира и безопасности. В Совбез ООН выбрали новых членов - Фото
Совбез ООН (Фото: EPA)
18.06.2020, 08:12

В Совет безопасности, главный орган ООН в сфере международной безопасности, не смогла избраться Канада

Генеральная ассамблея Организации объединенных наций избрала четырех новых непостоянных членов Совета безопасности ООН. Об этом сообщает DW.

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Таким образом в 2021-2022 годах в Совбез будут входить Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия. Еще за одно место будут бороться Кения и Джибути.

На место в Совбезе от западных стран также претендовала Канада, однако набрала меньше голосов, чем Ирландия и Норвегия.

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СПРАВКА. Совет безопасности – один из шести главных органов ООН, на который возложена основная ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

Совет уполномочен принимать решения, которые государства-члены обязаны выполнять в соответствии с Уставом ООН. На практике орган занимается введением санкций против государств-нарушителей (в том числе военных операций), введении миротворцев в зоны конфликтов и постконфликтным регулированием.

В Совет входят пять постоянных членов (США, Россия, Великобритания, Китай, Франция) и 10 непостоянных членов, избираемых Генассамблеей по принципу равномерного регионального представительства.

Постоянные члены имеют право вето, из-за чего неоднократно блокировались решения, которые могут нанести им ущерб.

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