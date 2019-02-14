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14.02.2019, 12:13

Главу контрразведки Бельгии заподозрили в шпионаже на Россию

Главу контрразведки Бельгии заподозрили в шпионаже на Россию - Фото
Иллюстративное фото из Брюсселя: ЕРА

Руководитель контрразведывательного управления в ADIV Клемент Вандерборре находится под домашним арестом, его офис опечатан

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В Бельгии отстранили от выполнения обязанностей начальника контрразведки Службы военной разведки Бельгии: топ-чиновника заподозрили в работе на Кремль. Об этом пишет местное издание Nieuwsblad.

Источники рассказали, что во время некоей спецоперации в Сербии в 2016 году Вандерборре открыл гражданке Сербии доступ к секретной информации, хотя она, вероятно, была двойным агеном РФ.

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Как сообщили анонимные источники издания, в последнее время молодые коллеги Клемента Вандерборре (40 лет на госслужбе) начали жаловаться на то, как он руководит вверенным ему департаментом. Также якобы пошли жалобы на коммуникацию между отделом разведки (преимущественно военные) и отделом контрразведки, где работают преимущественно гражданские.

По данным инсайдеров, майора уличили в уничтожении определенных секретных документов в шредере.

"Несколько источников сообщили, что дело Ванденборре имеет глубокие корни", - туманно написали в газете.

Чиновник все отрицает.

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Теги: агрессия России, шпион, разведка, бельгия, геоолитика, Клемент Вандерборре
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