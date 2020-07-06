Городок в Огайо хочет собрать и "амнистировать" ставшие спорными памятники в США

"Да, многие великие лидеры нации имели недостатки, но они заложили фундамент того, что мы имеем сегодня", - заявил менеджер города Дэвид Линч

Власти Ньютон-Фолс, городка в штате Огайо на северо-востоке США, на фоне масштабных протестов против расизма и за ревизию истории страны предложили забрать из других городов "ненужные" памятники, которые там хотят убрать. Об этом говорится в прокламации менеджера города Дэвида Линча, пишет Голос Америки.

Ньютон-Фолс не против объявить себя "городом-убежищем статуй" политическим фигурам, заявили там.

В прокламации говорится, что памятникам Джорджу Вашингтону, Аврааму Линкольну, Улиссу Гранту, Патрику Генри, Фрэнсису Скотту Ки, Теодору Рузвельту и Христофору Колумбу будет дарована "общая амнистия".

"Великие лидеры нашей страны и западной цивилизации, хотя и имели недостатки во многих вопросах, основали нашу нацию, покончили с рабством, основали и защитили наши нацпарки, приняли антитрастовые законы, чтобы защитить наших граждан от агрессивных промышленных монополий, и вообще открыли Новый мир", - говорится в прокламации чиновника-полного тезки культового кинорежиссера Дэвида Линча.

Сейчас многие подобные памятники демонтированы и свалены в различных американских городах. Власти Ньютон-Фолс хотят забрать их и разместить "в месте почета".

25 мая 2020-го в Миннеаполисе вспыхнули протесты : людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией.

На улицы вышли десятки тысяч людей, в некоторых случаях начались погромы, а также спонтанные или санкционированные властями демонтажи "спорных" памятников.

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Евгений Пилипенко

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