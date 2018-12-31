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31.12.2018, 20:45

Госдеп отреагировал на задержание в России гражданина США

Госдеп отреагировал на задержание в России гражданина США - Фото
Фото: Getty Images

США направили запрос в Россию о предоставлении консульского доступа к задержанному Полу Уилану

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Госдепартамент США получил официальное уведомление от России о задержании в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже. Об этом пишет Reuters.

Штаты уже направили запрос в Россию о предоставлении консульского доступа к задержанному.

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Напомним, 28 декабря ФСБ РФ задержала в Москве гражданина США Пола Уилана, которого российские спецслужбы подозревают в шпионаже. Только вчера об этом сообщили росСМИ.

По факту задержания открыто уголовное дело. Статьей Шпионаж УК РФ предусмотрено от 10 до 20 лет лишения свободы.

Никаких других подробностей обвинения в ФСБ пока не приводят.

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Теги: госдеп, фсб, шпионаж
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