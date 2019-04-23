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23.04.2019, 11:55

Госдеп предложил $10 млн за информацию о финансах Хезболлы

Госдеп предложил $10 млн за информацию о финансах Хезболлы - Фото
Фото: Pixabay

Госдепартамент и Минфин США предлагают деньги тем, кто поможет подорвать финансовую поддержку группировки Хезболла

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Госдепартамент и Минфин США пообещали награду в $10 млн тем, кто поможет подорвать финансовую поддержку группировки Хезболла. Об этом сообщает Reuters.

Деньги обещаны тому, кто назовет имена спонсоров организации, а также предоставит информацию о банковских переводах или сделках с недвижимостью, на которых Хезболла зарабатывает.

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Награда за переданную информацию будет перечислена по программе, которая используется для передачи денег за данные о разыскиваемых террористах.

Год назал, в начале мая, Хезболла победила на парламентских выборах в Ливане. По предварительным результатам голосования, Хезболла получила 67 из 128 мест в парламенте.

До этого в большинстве было Движение будущего премьер-министра Саада Харири.

США считают Хезболлу военизированной организацией и вводят санкции за ее поддержку. Хезболла выступает за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. 

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Теги: Хезболла, госдеп
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