Госдеп США отчитался о переговорах с РФ по ядерному сдерживанию

Джон Салливан (фото - EPA)

Делегация США выразила России обеспокоенность в связи с разарботкой и развертыванием нестратегического ядерного оружия и отсутствием прозрачности в отношении существующих обязательств. Об этом говорится в сообщении Госдепа США по итогам состоявшихся сегодня, 17 июля, переговоров в Женеве на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств США и России.

Американскую делегацию возглавили заместители госсекретаря США Джон Салливан и Андреа Томпсон. Российскую сторону представил заместитель главы МИД Сергей Рябков.

Отмечается, что диалог по вопросам стратегической безопасности стал очередным мероприятием в серии встреч, проведенных США с российскими чиновниками в развитие переговоров госсекретаря Майкла Помпео и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова во время их встречи 14 мая в Сочи.

Целью сегодняшней встречи было, в том числе, уменьшение недопонимания и неправильного восприятия ряда ключевых вопросов безопасности.

В Госпдепе уточняют, что американская делегация сосредоточила внимание на стратегии нацбезопасности США, национальной оборонной стратегии, обзорах состояния ядерных вооружений и противоракетной обороны, а также на новых вызовах безопасности и видении президента США нового направления контроля над ядерными вооружениями с Россией и Китаем.

Члены американской делегации намерены 18 июля посетить Брюссель, чтобы рассказать о переговорах союзникам в штаб-квартире НАТО.

14 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия разработала новую ядерную ракетную систему средней дальности и разместила ее - в зоне ее досягаемости Берлин, Франкфурт и Мюнхен.