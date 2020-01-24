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Госдеп США отозвал сотрудников из Китая и объявил красный уровень

Госдеп США отозвал сотрудников из Китая и объявил красный уровень - Фото
Китайская милиция проверяет температуру тела автомобилистов в Ухане (Фото: Stringer/ЕРА)
24.01.2020, 12:36

Также Госдеп предупредил, что граждане США могут быть задержаны без доступа к консульским службам

Государственный департамент США отозвал своих сотрудников, не связанных с экстренными службами, и членов их семей из Китая и объявил красный уровень опасности. Об этом говорится на сайте Госдепа

"Правительство США имеет ограниченные возможности по оказанию экстренной помощи гражданам США в провинции Хубэй", - говорится в сообщении. В связи с этим Госдеп рекомендует отказаться от поездок в Китай (четвертый, красный уровень опасности), в частности, в провинцию Хубэй и город Ухань однако дает рекомендации тем, кто все-таки должен ехать: часто мыть руки с мылом не менее 20 секунд, избегать контактов с людьми, продуктов животного происхождения и т.д.

Также Госдеп предупреждает, что в Китае граждане США могут быть задержаны без доступа к консульским службам или информации о предполагаемом преступлении, могут подвергаться длительным допросам и длительному задержанию по причинам, связанным с "государственной безопасностью".

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