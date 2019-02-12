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12.02.2019, 13:15

Госдума продвинулась на пути к интернет-изоляции России

Госдума продвинулась на пути к интернет-изоляции России - Фото
Фото: пресс-служба Госдумы РФ

"Против" проголосовали все фракции, кроме путинской партии Единая Россия

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В Государственной думе РФ в первом чтении проголосовали законопроект о возможности изоляции рунета от мировой сети. Об этом пишет пресс-служба нелегитимного после оккупации Крыма российского парламента.

За документ авторства сенатора РФ Андрея Клишаса проголосовали 334 депутата, против были всего 47.

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В пояснительной записке отмечается, что проект закона "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США". Авторы документа считают, что Россия "впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак".

Как пишет сайт Госдумы, "документ предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика".

Цель внедрения положений законопроекта, утверждают его авторы, - в "обеспечении надежной работы российской части Глобальной сети, устойчивой в случаях сбоев в инфраструктуре интернета за пределами России или целенаправленного масштабного внешнего воздействия".

В рунете должны будут установить средства, которые определяют источник трафика. Они при необходимости будут запрещать доступ к ресурсам с "запрещенной информацией".

Ранее законопроект поддержал Кабмин РФ. Налогоплательщикам внедрение закона обойдется в 20 млрд рублей.

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Теги: интернет, кибербезопасность, хакеры, госдума, кибератака, изоляция, рунет
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