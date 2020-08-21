Грант на безделье. Немецкий университет предложил необычную исследовательскую программу

Эксперимент по отказу от деятельности в выбранной сфере призван исследовать противоречие в обществе между ценностями успеха и стабильности

"Грант на безделье" в 1600 евро предлагает Университет изящных искусств Гамбурга. Соискатели должны объяснить, чем важен отказ от выбранной деятельности, сообщает Guardian.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Чтобы получить грант, жители Германии могут отправить анонимную заявку до 15 сентября, в которой попробуют убедить жюри, что выбранная ими сфера "активной бездеятельности" особенно впечатляет или актуальна.

Соискатели должны ответить на четыре вопроса: Что вы не хотите делать? Сколько времени вы не хотите это делать? Почему важно не делать именно это? Почему вы подходящий человек, чтобы это не делать?

"Ничего не делать - не очень легко", - заявил архитектор и теоретик дизайна Фридрих Боррис, который предложил программу. "Мы хотим сосредоточиться на активной бездеятельности. Если вы собираетесь не двигаться неделю, это впечатляет. Если вы собираетесь не двигаться и не думать, то это еще лучше", - сказал он.

По словам фон Борриса, идея проекта возникла в результате дискуссии о противоречии в обществе, которое одновременно поощряет стабильность и ценит успех. "Эта программа - не шутка, а эксперимент с серьезными намерениями: можете ли вы перевернуть общество, построенное вокруг достижений, с ног на голову?" - подчеркнул он.

Соискатели сами могут определить срок, на который они откажутся от выбранных действий. Деньги будут выплачены только после отчета о выполнении программы в середине января 2021 года.

Читайте также: Германия проведет эксперимент: сотня немцев три года будет получать по 1200 евро в месяц

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.