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02.01.2019, 20:40

Греция дала гражданство мигрантам за спасение людей при пожаре

Греция дала гражданство мигрантам за спасение людей при пожаре - Фото
Прокопис Павлопулос Фото: ЕРА

Президент Греции назвал это посланием "популистическим и ксенофобским формированиям, которые против духа европейского гуманизма и солидарности"

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Греция предоставила гражданство трем рыбакам-мигрантам - двум египтянам и албанцу, которые спасли десятки греков от масштабного пожара возле Афин в июле прошлого года. Об этом сообщает ВВС.

На церемонии президент Греции Прокопис Павлопулос поблагодарил мужчин за проявленную "солидарность и человечность".

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"Теперь вы тоже европейские граждане, и поэтому можете научить всех наших партнеров, которые не осознают европейских ценностей, что они должны делать", - сказал Прокопис.

В результате июньского пожара в окрестностях Афин погибли не менее 90 человек.

Очевидцы говорят, что сотни людей были вынуждены бросаться в море, когда пламя приблизилось, но другие были пойманы в ловушку около побережья.

Агентство назвало имена героев, это Джейк Гани из Албании, а также Ибрагим Махмуд Муса и Эмад Аль Хайми из Египта.

Неясно, сколько именно людей они спасли от пожара, но министр внутренних дел Алексис Харицис заявил, что трое мужчин вместе с греческими коллегами спасли "десятки наших соотечественников".

Президент Павлопулос сказал, что акция рыбаков "посылает месседж в Европу" в преддверии важных выборов в мае. Он назвал это посланием "популистическим и ксенофобским формированиям, которые против духа европейского гуманизма и солидарности, примером которого являются трое рыбаков".

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Теги: гражданство, Греция, миграция, мигрант, Прокопис Павлопулос
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