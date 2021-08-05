Греция вводит ограничения на двух туристических островах из-за роста заражений COVID-19

Власти Греции ввели ограничения на популярных туристических островах Закинф и Крит в связи с увеличением количества заражений коронавирусом. Об этом сообщил замминистра гражданской защиты, передает Reuters.

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Ограничения вводятся на острове Закинф в западной Греции, где эпидемиологическая нагрузка ухудшилась на 69% по сравнению с прошлой неделей, и в городе Ханья, расположенном на Крите, где эпиднагрузка выросла на 54%.

На Закинфе и в Ханье вводится ночной комендантский час и круглосуточный запрет на проигрывание музыки в развлекательных заведениях.

Ограничения вступят в силу с пятницы, 6 августа, и будут действовать до 13 августа.

За сутки 4 августа в Греции в целом выявили 2856 новых случаев заражения COVID-19, 16 человек умерли из-за коронавируса.

Вчера в Греции была зафиксирована аномально высокая температура – в городе Лангадас на севере страны она поднялась выше +47 градусов.

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Наталия Медведева

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